Antalya-Konya karayolunda kar yağışı: Akseki-Seydişehir'te 5-10 cm

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren saat 23.00 sıralarında başladığı ve Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi.

Antalya genelinde ve ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfır dereceye düşmesiyle birlikte kara dönüştü. Gündüz saatlerinde Akseki ve çevresi ile 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan yoğun yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 5 ila 10 santimetreye ulaştı.

Ekip müdahalesi ve yol durumu

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri teyakkuz durumuna geçti. Alacabel mevkiinde çok sayıda iş makinesi ile kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Bölge trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı. Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen yolu trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANTALYA’YI KONYA’YA BAĞLAYAN AKSEKİ–SEYDİŞEHİR KARAYOLUNDA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. KAR YAĞIŞININ AKSEKİ’NİN YARPUZ MAHALLESİ’NDEN İTİBAREN SAAT 23.00 SIRALARINDA BAŞLADIĞI VE SEYDİŞEHİR İLÇESİNE KADAR DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ.