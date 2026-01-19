İzmir rüşvet davasında adli kontrolle tahliye

İzmir'de icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ve icra katibi B.B. (26), İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Olayın merkezinde 20 Mayıs 2025 tarihindeki İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü'ndeki işlem bulunuyor. Savcılık iddiasına göre sanıklar, avukat D.Ç. (30)'den 200 bin TL rüşvet talep etti.

Duruşmada tanık ifadeleri

Duruşmada tanık olarak dinlenen İzmir 14. İcra Dairesi müdürü, söz konusu dosyada sıra cetveli düzenleme yetkisinin müdür yardımcısında olduğunu belirtti ve rüşvet iddiasından, avukatın emniyete yaptığı müracaat sonrası haberdar olduğunu söyledi. Diğer tanık icra memuru O.O. ise dosyada herhangi bir usulsüz işlemle karşılaşmadığını beyan etti.

Savunma ve delil itirazı

Savcılığın tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Y.D.'nin avukatı, kafede alınan ses ve görüntü kayıtlarının 'yönlendirme' ile oluşturulduğunu ve yasal delil niteliği taşımadığını iddia ederek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanık B.B.'nin avukatı da müvekkilinin olayla bağlantısı olmadığını savundu. Sanıklar suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Y.D. ve B.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı vererek tahliyelerine hükmetti. Eksik dosyaların tamamlanması için duruşma ertelendi.

Olayın geçmişi

Avukat D.Ç.'nin şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, seri numaraları alınmış 200 bin TL'yi kafede teslim aldığı sırada suçüstü yakalanan Y.D. ile sonrasında gözaltına alınan B.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanıklar hakkında 'rüşvet almak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

