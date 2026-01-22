Alanya Dimçayı Tüneli'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Alanya Dimçayı Tüneli'nde otomobil takla attı

Oba Mahallesi — Saat 19.30

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Dimçayı Tüneli girişinde takla attı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ö.P. idaresindeki 07 BZH 379 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel girişinde takla attı.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

