Alanya Dimçayı Tüneli'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Alanya'da Dimçayı Tüneli girişinde kontrolden çıkan Peugeot takla attı; sürücü Ö.P. yaralandı ve ALKÜ Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:47
Alanya Dimçayı Tüneli'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Alanya Dimçayı Tüneli'nde otomobil takla attı

Oba Mahallesi — Saat 19.30

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Dimçayı Tüneli girişinde takla attı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ö.P. idaresindeki 07 BZH 379 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel girişinde takla attı.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DİMÇAYI TÜNELİNDE...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DİMÇAYI TÜNELİNDE TAKLA ATTI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DİMÇAYI TÜNELİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı: Akseki-Seydişehir'te 5-10 cm
2
İzmir Buca 'Uçan Yol'da feci kaza: Çekici viyadükten düştü, 3 yaralı
3
Kuşadası'nda Sel Felaketi: Ev, Otel ve Araçlarda Ağır Hasar
4
Annesi teşhis etti: Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov İstanbul Adli Tıp'ta
5
Bursa’da müebbet istemiyle yargılanan güzellik uzmanının şok savunması
6
İzmir Konak'ta Meles Çayı'nda Mahsur Kalan Şahıs İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları