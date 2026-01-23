Uludağ Yangını İddianamesi: FB Usta Birinci Derecede Kusurlu, Jura Otelcilik İkinci

Uludağ’da otel yangınına ilişkin iddianame kabul edildi

Bursa Uludağ’da 27 Mart 2025’te çıkan ve milli sporcu Berkin Usta (25) ile kayak hocası babası Yahya Usta (57) ve eşi Fikriye Usta (57)nin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili hazırlanan 8 sayfalık iddianame, Bursa 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olay ve ilk soruşturma

Yangın, 27 Mart 2025 saat 05.00 sıralarında Jura Otelcilik tarafından işletilen 1’inci Bölge Kervansaray Otel’de başladı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü; dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Olayda Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu Berkin Usta yaşamını yitirdi, eşi Fikriye Usta tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Soruşturmada işletme sahibi, işletme müdürü, kayak odası çalışanları ve otelin mülk sahibi dahil toplam şüpheliler gözaltına alındı. İşlemler sonrası işletmeci firma sahibi Cevdet Kadir A. (41) ile otel müdürü Tekin D. (40) ve bazı çalışanlar tutuklandı; diğerleri adli kontrol ya da serbest bırakıldı.

74 sayfalık bilirkişi raporu ve kusur tespiti

Olaydan 7 ay sonra hazırlanan 74 sayfalık bilirkişi raporunda, eski milli kayak hocası Yahya Ustanın sahibi olduğu FB Usta şirketinin, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu iddiasıyla asli kusurlu bulunduğu belirtildi. Raporda yangının başlangıç bölgesinin kayak odası ve kafeye açılan kısımlar olduğu tespit edildi.

İddianamenin ana bulguları

İddianamede, FB Usta firmasının eylem ve ihmalleri nedeniyle birinci derecede asli kusurlu sayıldığı; Jura Otelcilik firmasının ise denetim yapmasına rağmen eksiklikleri gidermemesi nedeniyle ikinci derecede asli kusurlu bulunduğu kaydedildi. Otelin mülk sahibi ve ismini veren Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.nin hukuki sorumluluğunun ve bağlayıcılığının bulunmadığı iddianamede yer aldı.

Bilirkişi raporuna göre yangın, FB Usta’nın işlettiği kayak odasında telesiyej çalışanları Eren T. (24) ve Mert Kaan Ç. (23)nin şöminede yaptıkları mangal sonrası, közleri karton kutuya koyup şöminenin yanına bırakmaları sonucu çıkan alevin yakındaki yapay ağaca sıçramasıyla başladı. Raporda ayrıca, kayak motorlarının depolarının dolu bırakılmasının yangını şiddetlendirdiği belirtildi.

Suçlamalar ve ceza talepleri

İddianamede, oteli işleten Firma sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendiği ifade edildi. Öte yandan, şöminede közleri karton kutuya koydukları belirlenen kayak odası çalışanları hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği bildirildi.

İddianamede ayrıca, yangının başlangıcına ilişkin teknik tespitlerde doğal gaz ısıtıcılarına giden boru hatlarının bütünlüğünün bozulmasıyla sızan gazın ve kafe bölümünde park halinde bulunan paletli kar motorlarının içindeki yakıtın alevleri şiddetlendirdiğinin vurgulandığı kaydedildi.

Dava süreci

İddianame kabul edildi; işletmeci firma sahibi ve otel müdürü ile ilgili önümüzdeki günlerde yargılama sürecinin başlayacağı öğrenildi. Soruşturma ve yargılama aşamalarında ise bilirkişi raporunun ve iddianamedeki sorumluluk tespitlerinin belirleyici olması bekleniyor.

