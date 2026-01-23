Bolu'da Jandarma Operasyonu: 280 Puro ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Bolu'da Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Kaçak Ürün Yakalandı
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmasında, yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucunda çok sayıda kaçak ürün ve tütün ürünü ele geçirildi. Operasyon, 14-16 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.
Operasyon ve ele geçirilen ürünler
Ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen 280 puro, 58 elektronik sigara, 11 termos, 6 saç düzleştirici, 6 kulaklık, 4 lazer epilasyon cihazı, 4 elektrikli dikey süpürge, 3 su ısıtıcısı, 2 el feneri, 2 elektronik sigara kiti makinesi, 2 tablet ve 1 adet saç şekillendirici ele geçirdi.
Hukuki süreç
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.
