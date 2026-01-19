Antalya Konyaaltı Sahili'nde Oltaya Erkek Cesedi Takıldı

Konyaaltı Sahili'nde oltaya takılan cismin, kimliği 23 yaşındaki İbrahim Ethem Uysal olarak belirlenen bir erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 19:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:16
Konyaaltı'nda balık avlarken oltalarına gelen cismin ceset olduğu ortaya çıktı

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Balık avlamak için sahile gelen Metehan İ. ve Can İ., oltalarını yaklaşık 50-60 metre açığa attıkları sırada oltaya büyük bir ağırlık geldiğini fark etti.

Oltayı çekmekte zorlanan iki arkadaş, büyük bir balık yakaladıklarını düşünerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Birlikte sahile çekilen olta incelendiğinde, oltaya takılanın balık değil bir erkek cesedi olduğu görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine sahilde görev yapan ALGE Özel Güvenlik ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri, emniyet güçleri, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından ceset üzerinden 23 yaşındaki İbrahim Ethem Uysal ismine kayıtlı kimlik çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde oltaya takılan cesedin sahile çekildiği ve vatandaşların durumu yetkililere bildirdiği anlar yer aldı. Balıkçılara yardım eden vatandaşlardan Osman Mütevellioğlu olay anını şöyle anlattı: "Arkadaşlar at-çek yaparken oltaları takıldı. Büyük balık zannettik. Çıkaramıyorlardı. Sonra yardım istediler. Gittik, baktık ceset. Oradaki arkadaşlarla birlikte dışarı çıkardık. Cesedi dışarı aldık, polise haber verdik".

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

