Kayseri Tomarza'da Sokak Köpeği Saldırısı: Kız Çocuğu Yaralandı

Olay

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kız çocuğu bacağından yaralandı.

Tedavi ve ailenin tepkisi

Kız çocuğu, ailesi tarafından Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından çocuk taburcu edildi. Yakınları, olayın ardından başıboş köpeklere tepki göstererek, bu hayvanların barınaklarda toplanarak kontrol altında tutulmasını talep etti.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak, saldırıda sorumlu tutulan zabıta amiri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KAYSERİ’NİN TOMARZA İLÇESİNDE BAŞI BOŞ SOKAK KÖPEĞİ BİR KIZ ÇOCUĞUNA SALDIRARAK, BACAĞINDAN YARALADI.