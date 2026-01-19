Kayseri Tomarza'da Sokak Köpeği Saldırısı: Kız Çocuğu Yaralandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kız çocuğu bacağından yaralandı; tedavi sonrası taburcu edildi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:33
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:50
Kayseri Tomarza'da Sokak Köpeği Saldırısı: Kız Çocuğu Yaralandı

Kayseri Tomarza'da Sokak Köpeği Saldırısı: Kız Çocuğu Yaralandı

Olay

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kız çocuğu bacağından yaralandı.

Tedavi ve ailenin tepkisi

Kız çocuğu, ailesi tarafından Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından çocuk taburcu edildi. Yakınları, olayın ardından başıboş köpeklere tepki göstererek, bu hayvanların barınaklarda toplanarak kontrol altında tutulmasını talep etti.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak, saldırıda sorumlu tutulan zabıta amiri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KAYSERİ’NİN TOMARZA İLÇESİNDE BAŞI BOŞ SOKAK KÖPEĞİ BİR KIZ ÇOCUĞUNA SALDIRARAK, BACAĞINDAN...

KAYSERİ’NİN TOMARZA İLÇESİNDE BAŞI BOŞ SOKAK KÖPEĞİ BİR KIZ ÇOCUĞUNA SALDIRARAK, BACAĞINDAN YARALADI.

KAYSERİ’NİN TOMARZA İLÇESİNDE BAŞI BOŞ SOKAK KÖPEĞİ BİR KIZ ÇOCUĞUNA SALDIRARAK, BACAĞINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Cezaevinden Kaçan Mahkum Yeniimaret'te Panik Yarattı
2
Giresun'da Çığ Faciası: Yukarı Boynuyoğun'da 1 Çoban Hayatını Kaybetti
3
Bingöl'de UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
4
Antalya Konyaaltı'nda Oltaya Ceset Takıldı: 23 Yaşındaki Kişi Tespit Edildi
5
İstanbul Sultangazi'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi
6
Samsun Vezirköprü'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
7
Samsun Havza'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları