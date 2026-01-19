Kayseri'de FETÖ bağlantılı eski emniyet müdürü ve polis yakalandı

Kayseri'de hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü İ.B. (59) ile ihraç polis memuru E.D. (55) yakalandı.

Operasyon ve yakalama

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, haklarında belirtilen suçtan hükümlü ve ihraç edilmiş olan iki şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Adli süreç

İşlemleri tamamlanan İ.B. (59) ile E.D. (55), yetkililer tarafından cezaevine teslim edildi.

