Atlas Çağlayan cinayeti: Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayeti soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin savunmaları ve SEGBİS kayıtları gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:10
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen şüphelilerin ifadeleri kamuoyuna yansıdı.

Gözaltılar ve adliyeye sevk

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden 3'ü Güvenlik Şube, 3'ü ise Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Y.T., S.T. ve A.E., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte yapılan duruşmaya Y.T. ile S.T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, 3 şüpheli de işlemlerinin ardından ‘tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ifadeleri

Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Y.T., S.T. ve A.E.’nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki savunmaları ortaya çıktı. İfadelerinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirttiler ve serbest bırakılma talebinde bulundular.

A.E.'nin savunması

A.E. ifadesinde, iddiaları reddederek şu açıklamayı yaptı: "Bu paylaşımı yapan şahıslar suçu benim üzerime atmak maksadıyla kanalımdan bulunan ayrıcalıklardan faydalanan kısmından videoda kullanılan bana ait maili kopyalayarak, video içeriğini yapıştırmışlar. Bu sebeple bağlantı linkine tıklandığı zaman benim hesabım çıkmaktadır. Ancak kesinlikle bu paylaşımı yapan, bu mesajları atan şahıs ben değilim. Kim olduklarını da bilmiyorum. Serbest bırakılma kararı verilmesini talep ederim."

Y.T.'nin savunması

Şüpheli Y.T. ise savunmasında kuzeni Ömer F.A.’yı işaret ederek şunları söyledi: "Ömer F.A. benim kuzenim olur. Kendisi beni PKK V404 duyuru isimli siteye üye alımı ve çıkarılmasında görevlendirmişti. Ben bu sitenin PKK ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Kuzenim kullandığı hattan benim Whatsapp’ıma bir link yolladı. Ben linki açtığım zaman bahsedilen mesajın gönderilmiş olduğunu gördüm. Telefon bana aittir. Hakan Çakır olayında da kuzenim Ömer F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim. Serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim."

S.T.'nin savunması

Şüpheli S.T. ise hattın kendisine ait olduğunu ancak hattı kardeşi Y.T.'nin kullandığını belirterek, "Kullanmış olduğum hat tarafıma aittir ancak bu hattı kardeşim Y.T. kullanmaktadır. Kardeşim Y.T. ya da bir başkasının Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit içerikli mesaj attığına ilişkin bilgim yoktur. Ben de böyle bir eylemde bulunmadım. Serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim. Aleyhe hususları kabul etmiyorum" dedi.

İfadeler, soruşturmanın seyrine ilişkin önemli ayrıntılar sunarken, mahkeme kararının ardından şüphelilerin tutuklandığı ve dosyanın soruşturma aşamasının sürdüğü kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

