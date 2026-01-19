Alaplı’da Kayıp Adliye Çalışanı Mustafa Uçar Ölü Bulundu

Alaplı’da Kayıp Adliye Çalışanı Ölü Bulundu

Mustafa Uçar’ın bulunmasıyla arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde dün akşam saatlerinde "Ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan 31 yaşındaki adliye çalışanı Mustafa Uçar, ormanlık alanda ölü bulundu.

Geri dönmemesi üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve gönüllü vatandaşlar yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk koşullarda arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 100’den fazla kişi ile termal kameralar ve kadavra köpeği kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda Uçar’ın izine ulaşılmaya çalışıldı.

Yaklaşık 30 saat süren aramaların ardından Uçar, aramaların yoğunlaştığı Çengelli köyü mevkiiSindelli köyüne 300 metre mesafedeki ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Uçar’ın tüfekle kendini vurarak intihar ettiği öne sürülüyor; ancak kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.

