Alaplı’da Kayıp Adliye Çalışanı Mustafa Uçar Ölü Bulundu

Zonguldak Alaplı'da 31 yaşındaki adliye çalışanı Mustafa Uçar, ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu; otopsi sonucu bekleniyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:08
Alaplı’da Kayıp Adliye Çalışanı Mustafa Uçar Ölü Bulundu

Alaplı’da Kayıp Adliye Çalışanı Ölü Bulundu

Mustafa Uçar’ın bulunmasıyla arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde dün akşam saatlerinde "Ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan 31 yaşındaki adliye çalışanı Mustafa Uçar, ormanlık alanda ölü bulundu.

Geri dönmemesi üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve gönüllü vatandaşlar yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk koşullarda arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 100’den fazla kişi ile termal kameralar ve kadavra köpeği kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda Uçar’ın izine ulaşılmaya çalışıldı.

Yaklaşık 30 saat süren aramaların ardından Uçar, aramaların yoğunlaştığı Çengelli köyü mevkiiSindelli köyüne 300 metre mesafedeki ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Uçar’ın tüfekle kendini vurarak intihar ettiği öne sürülüyor; ancak kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE "AVA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN AYRILAN 31 YAŞINDAKİ MUSTAFA UÇAR'IN...

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE "AVA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN AYRILAN 31 YAŞINDAKİ MUSTAFA UÇAR'IN (31) CANSIZ BEDENİ KÖYÜN ORMANLIK ALANINDA TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE "AVA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN AYRILAN 31 YAŞINDAKİ MUSTAFA UÇAR'IN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Cezaevinden Kaçan Mahkum Yeniimaret'te Panik Yarattı
2
Giresun'da Çığ Faciası: Yukarı Boynuyoğun'da 1 Çoban Hayatını Kaybetti
3
Bingöl'de UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
4
Antalya Konyaaltı'nda Oltaya Ceset Takıldı: 23 Yaşındaki Kişi Tespit Edildi
5
İstanbul Sultangazi'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi
6
Samsun Vezirköprü'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
7
Samsun Havza'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları