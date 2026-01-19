Siirt’te Karla Mücadele: Mahsur Kalan Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı

Siirt’te yoğun kar yolları kapattı; ekipler mahsur kalan hastaları hastaneye ulaştırdı

Siirt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçe ve köy ulaşımını olumsuz etkiledi. Kapalı kalan köy yolları, Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla açılarak rahatsızlanan vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaştırılması sağlandı.

Eruh

Eruh ilçesine bağlı Gümüşören köyünde rahatsızlanan 56 yaşındaki Süheyla Öktem, ekiplerin yolu açmasının ardından hastaneye sevk edildi. Hastanın şikayetleri arasında kalp, tansiyon ve şeker yüksekliği bulunuyordu.

Pervari

Pervari ilçesine bağlı Gözlükuyu köyü ve Karşıyaka yolu üzerinde mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde kurtarıldı. Karşıyaka yoluna düşen çığ, ekiplerin müdahalesiyle temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı.

Şirvan

Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde yoğun kar ve tipiye karşı ekipler teyakkuz halindeyken, aynı bölgede rahatsızlanan 6 yaşındaki Elif Ayık için yüksek ateş, 70 yaşındaki Zahide Ayık için ise kemik erimesi ve kemik ağrıları nedeniyle gerekli müdahaleler yapılmak üzere çalışmalar sürdürüldü.

Mahsur kalan araçlar kurtarılırken, rahatsızlanan vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırılarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu kış şartlarında vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

SİİRT’TE RAHATSIZLANAN HASTALAR, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPALI YOLLAR AÇILARAK HASTANEYE ULAŞTIRILDI.