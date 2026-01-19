Tunceli'de Çocuklara Alkol Satan Büfe Sahibine Adli İşlem

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, dün hastane polisi tarafından, yaşı küçük bir çocuğun arkadaşlarıyla birlikte bir parkta alkol aldıktan sonra rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Bu gelişme üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Mağdur çocuk ve arkadaşlarının beyanlarında alkolü bir büfeden temin ettiklerini ifade etmeleri üzerine, söz konusu büfe işletmecisi tespit edildi.

İşletmeci hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 194. maddesi kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temin etmek" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

