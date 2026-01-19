Tunceli'de Çocuklara Alkol Satan Büfe Sahibine Adli İşlem

Tunceli'de yaşı küçük çocuklara alkol sattığı belirlenen büfe sahibi hakkında TCK 194 kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:09
Tunceli'de Çocuklara Alkol Satan Büfe Sahibine Adli İşlem

Tunceli'de Çocuklara Alkol Satan Büfe Sahibine Adli İşlem

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, dün hastane polisi tarafından, yaşı küçük bir çocuğun arkadaşlarıyla birlikte bir parkta alkol aldıktan sonra rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Bu gelişme üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Mağdur çocuk ve arkadaşlarının beyanlarında alkolü bir büfeden temin ettiklerini ifade etmeleri üzerine, söz konusu büfe işletmecisi tespit edildi.

İşletmeci hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 194. maddesi kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temin etmek" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

TUNCELİ’DE PARKTA ALKOL ALAN YAŞI KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILMASININ...

TUNCELİ’DE PARKTA ALKOL ALAN YAŞI KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILMASININ ARDINDAN, ALKOLLÜ İÇKİYİ TEMİN EDEN BÜFE İŞLETMECİSİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Cezaevinden Kaçan Mahkum Yeniimaret'te Panik Yarattı
2
Giresun'da Çığ Faciası: Yukarı Boynuyoğun'da 1 Çoban Hayatını Kaybetti
3
Bingöl'de UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
4
Antalya Konyaaltı'nda Oltaya Ceset Takıldı: 23 Yaşındaki Kişi Tespit Edildi
5
İstanbul Sultangazi'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi
6
Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir tutuklandı: 'Asılsız ihbar yapıyorlar' tepkisi
7
Samsun Vezirköprü'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları