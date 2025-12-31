Antalya-Manavgat’ta 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaza anı ve yer

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu Ilıca-Kumköy Kavşağında meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri kazanın gelişimini ortaya koydu.

Kaza detayları

Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönünde seyreden Vedat D. yönetimindeki 07 AOE 263 plakalı otomobil, Kumköy yönünden kavşağa giren Mustafa Ö. idaresindeki 07 BPP 440 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Abdurrahman K. yönetimindeki 07 KB 867 ve Uğur S. sürücüsündeki 07 CHE 647 plakalı otomobiller de birbirine girdi.

Yaralı ve müdahale

Kazada, 07 BPP 440 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Ö. yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Trafik ve soruşturma

Olay anında trafik ışıklarının çalışmadığı ve araçlardan birinin kavşak içinde kalması nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

