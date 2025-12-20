DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.248,26 -0,16%

Antalya Serik'te 23 Yaşındaki Yedek Subay Ali Can Hayatını Kaybetti

Ankara Gülhane Hastanesi’nde tedavi gören 23 yaşındaki yedek subay Ali Can, izne gelince Serik’te aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:54
Antalya Serik'te 23 Yaşındaki Yedek Subay Ali Can Hayatını Kaybetti

Antalya Serik'te 23 Yaşındaki Yedek Subay Ali Can Hayatını Kaybetti

Gülhane'de tedavi gören genç izne gelmişti

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fizyoterapist ve yedek subay olarak görev yapan Ali Can (23), bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinin ardından 3 gün önce baba ocağına, Antalya’nın Serik ilçesine izne geldi.

Dün akşam aniden rahatsızlanan Ali Can, ilk olarak Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen genç yedek subay için yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze töreni ve ailedeki acı

Ali Can’ın cenazesi, bugün Kayaburnu Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, ilçe protokolü, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bekâr olduğu öğrenilen Ali Can’ın, kısa süre önce görev yaptığı hastanede lenf kanseri tedavisi gördüğü belirtildi. Genç subayın annesi Fatma Can, 2021 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Serik’te esnaflık yapan baba İsmail Can, evladını toprağa verirken büyük üzüntü yaşadı; ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba, yakınlarının desteğiyle teselli edilmeye çalışıldı.

Ali Can’ın genç yaşta vefatı, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Serik ilçesinde de derin üzüntüye neden oldu.

ALİ CAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ALİ CAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ALİ CAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Güvenlik Toplantısı
2
Elazığ Yazıkonak'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı
3
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu
4
Süleymanpaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
5
Bilecik’te Jandarma'dan Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi
6
Mardin Nusaybin'de Kıraathane Tavanı Çöktü: 2 Yaralı
7
Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025