Antalya Serik'te 23 Yaşındaki Yedek Subay Ali Can Hayatını Kaybetti

Gülhane'de tedavi gören genç izne gelmişti

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fizyoterapist ve yedek subay olarak görev yapan Ali Can (23), bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinin ardından 3 gün önce baba ocağına, Antalya’nın Serik ilçesine izne geldi.

Dün akşam aniden rahatsızlanan Ali Can, ilk olarak Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen genç yedek subay için yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze töreni ve ailedeki acı

Ali Can’ın cenazesi, bugün Kayaburnu Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, ilçe protokolü, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bekâr olduğu öğrenilen Ali Can’ın, kısa süre önce görev yaptığı hastanede lenf kanseri tedavisi gördüğü belirtildi. Genç subayın annesi Fatma Can, 2021 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Serik’te esnaflık yapan baba İsmail Can, evladını toprağa verirken büyük üzüntü yaşadı; ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba, yakınlarının desteğiyle teselli edilmeye çalışıldı.

Ali Can’ın genç yaşta vefatı, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Serik ilçesinde de derin üzüntüye neden oldu.

ALİ CAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI