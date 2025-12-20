Süleymanpaşa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza detayları

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet yol kenarındaki çitlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Namık Kemal Mahallesi erkek öğrenci yurdu yolu üzerinde gerçekleşti. Erol Ebrinç'in kullandığı 34 MKS 102 plakalı motosiklet, virajı alamayarak yol kenarındaki tel çitlere çarptı.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Namık Kemal Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Erol Ebrinç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklette yolcu olarak bulunan A.A.K. ise yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak jandarma trafik ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

