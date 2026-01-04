Antalya Serik'te Anne ve 7 Yaşındaki Kızını Öldüren Baba Ankara'da Teslim Oldu

Antalya Serik'te anne ve kızı bıçakla öldürüldü; zanlı Ankara'da teslim oldu

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan 2 katlı bir evin 1. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan ile eşi Songül Canatan (41) arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, zanlının önce eşinin daha sonra da 7 yaşındaki kızı Sena Canatan'ın boğazını bıçakla kestiği belirtildi.

Olay yerine müdahale ve adli süreç

Sabah saatlerinde komşuların evin kapısının açık olduğunu fark etmesi üzerine 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler anne ve kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Songül Canatan ve ilkokul 1. sınıfa giden kızı Sena Canatan'ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Zanlının kaçışı ve teslim oluşu

Olayın ardından zanlının şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara'ya gittiği ve burada karakola giderek teslim olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Komşudan şok açıklama

Ev sahibi Şaban Bülüç, ailenin 2 yıldır kendi evinde ikamet ettiğini ve daha önce kavgalarını duymadıklarını belirterek, "2 yıldır buradalar, kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Sesi soluğu çıkmazdı. Hatta geçen gün kendisi gelip ‘Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu’ dedi. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Ben balıktaydım, bırak çabuk gel dediler. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı. Ne zaman oldu bilemiyoruz. Biz ne gürültü duyduk, ne çığlık duyduk, hiç bir şey duymadık. Ne yaptı uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil" dedi.

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, GECE YARISI EVİNDE KARISI VE 7 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ. OLAY SONRASI OTOBÜSLE ANKARA'YA GİDEN CANİ BABA, EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU