Antalya Serik'te cinayet: Anne ve 7 yaşındaki kızı öldürüldü

Antalya Serik'te, anne Songül Canatan ve 7 yaşındaki kızı Sena Canatan evde bıçaklanarak öldürüldü; şüpheli baba Zübeyir Canatan Ankara'da polise teslim oldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:58
Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan iki katlı bir binanın 1. katında, komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri tarafından Songül Canatan ile 7 yaşındaki kızı Sena Canatan'ın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunduğu bildirildi.

İddiaya göre, bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan ile eşi Songül Canatan (41) arasında akşam saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cinnet geçirdiği öne sürülen şüpheli, önce eşini sonra da ilkokul 1. sınıfa gittiği öğrenilen kızı Sena Canatan'ın boğazını bıçakla kesti.

Olay sabahı komşular evin kapısının açık olduğunu fark ederek 112'yi aradı. Gelen ekipler anne ve çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık incelemesi sonrası cansız bedenler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şüphelinin kaçışı ve teslim oluşu

Olayın ardından zanlı Zübeyir Canatan'ın şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara'ya gittiği, burada karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Komşunun ifadesi

Şaban Bülüç adlı ev sahibi, ailenin iki yıldır aynı evde ikamet ettiğini belirterek, " 2 yıldır buradalar, kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Sesi soluğu çıkmazdı. Hatta geçen gün kendisi gelip ‘Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu’ dedi. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Ben balıktaydım, bırak çabuk gel dediler. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı. Ne zaman oldu bilemiyoruz. Biz ne gürültü duyduk, ne çığlık duyduk, hiç bir şey duymadık. Ne yaptı uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil"

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

