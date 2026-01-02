DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Kırşehir'de Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 2 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi; şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:03
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:03
Kırşehir'de Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırşehir'de Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

KIRŞEHİR (İHA ) – Kırşehir’de polis ekiplerince düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 2 litre sahte içki ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.Ç. gözaltına alınırken, şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Polisin sahte alkolle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü öğrenildi.

KIRŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN SAHTE ALKOL OPERASYONUNDA 1 KİŞİ GÖZALTINA...

KIRŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN SAHTE ALKOL OPERASYONUNDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları