Antalya'da 1 Yaşındaki Bebeğe Şiddet: Anne İmane Moti Tutuklandı

Güvenlik kamerası kayıtları olayın merkezinde

Antalya'da bir yaşındaki kız bebeğin, Fas uyruklu anne İmane Moti (25) tarafından darp edildiği iddiası, evdeki güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Olay, babanın kızının vücudundaki morluklardan şüphelenerek eve kamera yerleştirmesiyle açığa çıktı.

Görüntülerde annenin bebeğe defalarca vurduğu, tokat attığı, terlikle darp ettiği ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı anlar yer alıyor; kayıtlar izleyenleri dehşete düşürdü.

Baba suç duyurusunda bulundu

Baba Osman Vesek, elde ettiği video kayıtlarıyla birlikte Antalya Adliyesi'ne giderek eşinden şikayetçi oldu. Vesek, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi: "Tokatlıyor, terlikle vuruyor, ayaklarından tutup kanepeye fırlatıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi makyaj yapmaya devam ediyor."

Adli süreç ve tutuklama

Görüntülerin ardından gözaltına alınan İmane Moti'nin ifadesi emniyette alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Moti, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi.

Savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk ettiği İmane Moti, mahkeme heyeti tarafından tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Moti, Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Antalya’da 1 yaşındaki bebeğe şiddet iddiasında anne tutuklandı