DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Hatay'da Ekinciler Demir Çelik Fabrikası'nda Ocak Kısmında Patlama

Hatay İskenderun OSB'deki Ekinciler Demir Çelik Fabrikası'nda ocak kısmında su sızması sonucu patlama meydana geldi; yaralanan yok, bölgeye toz bulutu yayıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:22
Hatay'da Ekinciler Demir Çelik Fabrikası'nda Ocak Kısmında Patlama

Hatay'da Ekinciler Demir Çelik Fabrikası'nda Ocak Kısmında Patlama

Olay Yeri ve Sebep

Hatay'ın İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ekinciler Demir Çelik Fabrikası'nda, ocak kısmında meydana gelen su sızması sonucu patlama yaşandı.

Müdahale ve Etkiler

Patlama sonrası yükselen yoğun duman ve toz bulutu çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Olayın ardından fabrikanın ilgili birimleri tarafından hızlı müdahale sağlandı.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Patlamanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alındı.

HATAY’DA FAALİYET GÖSTEREN EKİNCİLER DEMİR ÇELİK FABRİKASI’NIN OCAK KISMINDA YAŞANAN SU SIZMASIYLA...

HATAY’DA FAALİYET GÖSTEREN EKİNCİLER DEMİR ÇELİK FABRİKASI’NIN OCAK KISMINDA YAŞANAN SU SIZMASIYLA PATLAMA YAŞANDI. KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN PATLAMAYLA YAŞANAN TOZ BULUTU BÖLGEDE KENDİNİ HİSSETTİRDİ.

HATAY’DA FAALİYET GÖSTEREN EKİNCİLER DEMİR ÇELİK FABRİKASI’NIN OCAK KISMINDA YAŞANAN SU SIZMASIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları