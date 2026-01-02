Hatay'da Ekinciler Demir Çelik Fabrikası'nda Ocak Kısmında Patlama

Olay Yeri ve Sebep

Hatay'ın İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ekinciler Demir Çelik Fabrikası'nda, ocak kısmında meydana gelen su sızması sonucu patlama yaşandı.

Müdahale ve Etkiler

Patlama sonrası yükselen yoğun duman ve toz bulutu çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Olayın ardından fabrikanın ilgili birimleri tarafından hızlı müdahale sağlandı.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Patlamanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alındı.

