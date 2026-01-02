Çorum’da 6 Aranan Şahıs Yakalandı; Silah ve 9 Bin Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Çorum’da 6 Aranan Şahıs Yakalandı; Silah ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

26 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda suç unsuruna ulaşıldı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü denetimler sonucu, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı. Operasyonlar 26 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, toplam 112 denetim çerçevesinde 25 kahvehane, 22 kafe, 27 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. Denetimler sırasında 3 bin 936 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 8 adet ateşli silah, 5 adet kesici alet, 111 adet tabanca fişeği, 29 adet av fişeği, 136 adet sentetik ecza hapı ve 9 bin adet bandrolsüz makaron sigara bulunuyor.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 712 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

YAPILAN ARAMALAR VE UYGULAMAR NETİCESİNDE ELE GEÇİRİLEN TÜFEK VE MERMİSİ