Kocaeli Çayırova'da Bisiklet Tamirhanesinde Yangın: Akü Patlamaları Büyüttü

Kocaeli Çayırova'da bisiklet tamiri dükkanında çıkan yangın, akülerin patlamasıyla büyüdü; itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:16
Olay ve müdahale

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, bisiklet ve elektrikli bisiklet tamiri yapılan bir iş yerinin girişinde yangın çıktı. Yangının başladığı nokta henüz belirlenemedi.

İş yerinde bulunan akülerin alevlere sıçraması sonucu meydana gelen patlamalar, yangının kısa sürede büyümesine neden oldu ve çevrede paniğe yol açtı.

İtfaiyenin çalışması ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Adres: Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları