Kocaeli Çayırova'da Bisiklet Tamirhanesinde Yangın: Akü Patlamaları Büyüttü

Olay ve müdahale

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, bisiklet ve elektrikli bisiklet tamiri yapılan bir iş yerinin girişinde yangın çıktı. Yangının başladığı nokta henüz belirlenemedi.

İş yerinde bulunan akülerin alevlere sıçraması sonucu meydana gelen patlamalar, yangının kısa sürede büyümesine neden oldu ve çevrede paniğe yol açtı.

İtfaiyenin çalışması ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Adres: Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi.

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE BİSİKLET İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLET TAMİRİ YAPILAN İŞ YERİNİN GİRİŞ KISMINDA BAŞLAYAN VE AKÜLERİN ALEVLERE MARUZ KALARAK PATLAMASI NETİCESİNDE BÜYÜYEN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.