Karabük'te Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Sağlık Çalışanı Yaralandı

Karabük Bulak Kavşağı'nda ambulans ile otomobil çarpıştı; 2 ATT görevlisi yaralandı ve Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:01
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:07
Kaza Bulak Kavşağı'nda gerçekleşti

Kaza, Bulak Kavşağı'nda meydana geldi. Emre Ö. (33) idaresindeki 78 AR 299 plakalı otomobil, Bulak Kavşağı istikametinden 100. Yıl 1010 No’lu Cadde yönüne yeşil ışıkta seyir halindeyken, B.B. (31) yönetimindeki 78 AAH 417 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çarpışma sonucu ambulanstaki ATT görevlileri Ü.B.B. ile B.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

