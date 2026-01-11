Antalya Serik'te Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı, Kaza Kamerada

Antalya Serik'te Kavşak Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Orta Mahalle Otagar kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olayın tamamı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kavşakta, H.I. idaresindeki 07 CBF 516 plakalı otomobil ile H.U. yönetimindeki 07 BSB 944 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine 112, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazada yaralanan sürücü H.U. ile yolcu E.G. ve diğer araçtaki yolcu M.İ. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında iki aracın çarpışma anı açık şekilde yer alırken, görüntüler kazanın gelişimini anbean ortaya koyuyor.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

