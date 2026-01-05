Antalya Serik'te Market Deposu Alev Alev Yandı: 5 Bin m² Kül Oldu

Olayın Detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde bir markete ait depoda çıkan yangın bölge halkında paniğe yol açtı. Ürünle dolu 10 bin metrekarelik deponun yaklaşık 5 bin metrekarelik bölümü alev alev yanarken olayda kimse yaralanmadı.

Yangın, bugün saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi Alametsin mevkiinde bulunan bir marketin deposunda meydana geldi. Depo çalışanlarının alevleri fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik ve Aksu ilçe itfaiye birimleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Hasar

Depo alanının 5 bin metrekarelik kısmında, temel gıda ürünlerinin bulunduğu bölüm yoğun yangından etkilendi ve bu alan kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti; yangının çevredeki plastik seralara sıçramaması için adeta zamanla yarışıldı.

Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olsa da çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Yukarıkocayatak Mahallesi muhtarı Mehmet Ün olay anını şöyle anlattı: "Mahallemizde yaklaşık 5 bin metrekarelik depoda saat 22.00 sıralarında büyük yangın çıktı. Serik ve çevresinden gelen itfaiye ekipleri canla başla mücadele ediyor. Çıkış nedeni bilinmiyor. İçinde kuru baklagil ve temel gıda maddeleri bulunuyordu. Maalesef komple yandı."

Yetkililer, yangınla ilgili soruşturmanın ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

