Antalya Serik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan ve evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 00:02
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 00:03
Antalya Serik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya Serik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sarıabalı Mahallesi, Deligöz mevkii — 19.30

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve bazı evleri tehdit eden yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Deligöz mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik İlçe İtfaiye birimi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yaptığı çalışmalar sırasında bölgeye yakın bir evde yaşayan yaşlı çift, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Mahalle sakinleri, alevlerin bir anda büyüdüğünü ve hemen ekiplere haber verdiklerini söylediler.

Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Yangın, ekiplerimizin çalışmaları sonrası kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

EKİPLERİN YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR SIRASINDA BÖLGEYE YAKIN BİR EVDE...

EKİPLERİN YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR SIRASINDA BÖLGEYE YAKIN BİR EVDE YAŞAYAN YAŞLI ÇİFT TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE ORMANLIK ALANDA BAŞLAYAN VE BAZI EVLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Dehşet: 12 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı Market Kamerasında
2
Antalya Serik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Elazığ’da Feci Trafik Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti
4
Kayseri'de Tamirden Çıkan Otomobil Alev Aldı
5
Aksaray'da Gece Yarısı Alkol Denetimleri: Trafikte Sıkı Kontrol
6
Bingöl'de UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
7
Edirne'de Cezaevinden Kaçan Mahkum Yeniimaret'te Panik Yarattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları