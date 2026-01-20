Beşiktaş'ta alkollü sürücü dehşeti: 2 yaralı

Gece yarısı kaza, iki minibüs ve ağaç zarar gördü

Kaza, 23.45 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi’nde seyreden 34 KOT 803 plakalı minibüse; alkollü olduğu öğrenilen ve hızla ilerleyen 34 DDE 458 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç Nispetiye Caddesi'ne savrularak kaldırıma çarptı ve takla attı. Takla atan otomobil önce duvara, ardından bir ağaca çarptı ve park halindeki 34 KEN 305 plakalı minibüse yandan çarparak durabildi.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı; hafif yaralı olduğu öğrenilen bir erkek ve bir kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Nispetiye Caddesi kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı; trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

