Beşiktaş'ta alkollü sürücü dehşeti: 2 yaralı

Beşiktaş'ta alkollü sürücünün karıştığı kazada iki araç ve bir ağaç zarar gördü; 2 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 01:20
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 02:10
Beşiktaş'ta alkollü sürücü dehşeti: 2 yaralı

Beşiktaş'ta alkollü sürücü dehşeti: 2 yaralı

Gece yarısı kaza, iki minibüs ve ağaç zarar gördü

Kaza, 23.45 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi’nde seyreden 34 KOT 803 plakalı minibüse; alkollü olduğu öğrenilen ve hızla ilerleyen 34 DDE 458 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç Nispetiye Caddesi'ne savrularak kaldırıma çarptı ve takla attı. Takla atan otomobil önce duvara, ardından bir ağaca çarptı ve park halindeki 34 KEN 305 plakalı minibüse yandan çarparak durabildi.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı; hafif yaralı olduğu öğrenilen bir erkek ve bir kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Nispetiye Caddesi kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı; trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

BEŞİKTAŞ'TA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI: 2 YARALI

BEŞİKTAŞ'TA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI: 2 YARALI

BEŞİKTAŞ'TA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI: 2 YARALI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Silivri'de Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Beşiktaş'ta alkollü sürücü dehşeti: 2 yaralı
3
Elazığ’da Buzlanan Yolda Kaza: Hafif Ticari Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı
4
Burdur'da Evde Piton, Boa, Tarantula ve Pitbull Ele Geçirildi
5
Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
6
Aksaray'da Gece Yarısı Alkol Denetimleri: Trafikte Sıkı Kontrol
7
Burdur'da 17 Yaşındaki Gençlerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları