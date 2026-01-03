Ardahan'dan Gelen Otobüs Susuz'da Devrildi: 17 Yaralı

Ardahan’dan Sarıkamış Harekâtı anma etkinlikleri için yola çıkan yolcu otobüsü, Kars’ın Susuz ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada 17 yolcunun yaralandığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ardından çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Kurtarma ve Trafik

Ekiplerin bölgede kurtarma ve güvenlik çalışmaları sürüyor. Kazanın meydana geldiği noktada trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Soruşturma ve Uyarılar

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı; olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, anma etkinlikleri için yola çıkan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yol şartları ve hava durumuna karşı sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

