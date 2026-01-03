DOLAR
Ardahan'dan Gelen Otobüs Susuz'da Devrildi — 17 Yaralı

Ardahan'dan Sarıkamış anma etkinliklerine giden otobüs Kars'ın Susuz ilçesi yakınlarında devrildi; 17 yolcu yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:11
Ardahan’dan Sarıkamış Harekâtı anma etkinlikleri için yola çıkan yolcu otobüsü, Kars’ın Susuz ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada 17 yolcunun yaralandığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ardından çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Kurtarma ve Trafik

Ekiplerin bölgede kurtarma ve güvenlik çalışmaları sürüyor. Kazanın meydana geldiği noktada trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Soruşturma ve Uyarılar

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı; olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, anma etkinlikleri için yola çıkan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yol şartları ve hava durumuna karşı sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

