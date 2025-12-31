Ardanuç Aksu Yaylası'nda Çığ: 3 Çoban Sürüleriyle Birlikte Gömüldü

Ardanuç Aksu Yaylası'nda çığ: 3 çoban sürüleriyle gömüldü

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekariya köyü sınırlarında, sabah saatlerinde Aksu Yaylası civarında meydana gelen çığ, bölge halkını tedirgin etti. Olayda, toplam 6 çobandan 3’ünün sürüleriyle birlikte çığ altında kaldığı bildirildi.

Kurtarma çalışmaları yoğun kar ve tipiyle mücadele ediyor

Bölgeye çok sayıda AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Yolu açmak için ise İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri gönderildi; ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kepçelerin ilerlemede güçlük çektiği ve kurtarma çalışmalarının olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Tanıklar yaşananları anlattı

Erzurum’un Olur ilçesi ile Artvin arasındaki, yapımı devam eden tünel bölgesinde oluşan çığı gören Ballı köyü sakinlerinden Özcan Yağcı, çığın sabah erken saatlerinde yaylayı geçmeye çalışan çobanları ve sürülerini altına aldığını aktardı. Yağcı, "Çobanlar sınırı geçerken çığ geldi. Koyunları getiriyorlarken oldu. Bizim köyden de gidenler var ancak henüz kendilerine ulaşılamadı" dedi.

Yetkililer ve ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede ulaşımın güçlükle sağlandığı, iş makinelerinin bile yol açma çalışmalarında zorlandığı bildirildi.

