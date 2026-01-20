Tunceli'de Suça Geçit Yok: Kaçak Avcılara 165 bin 317 TL Ceza, E.D. Tutuklandı
Jandarma operasyonları hız kesmeden devam ediyor
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor.
Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetim ve operasyonlarda, 6 farklı bölgede izinsiz avlandığı tespit edilen 12 şahıs yakalandı. Şahıslara, ilgili mevzuat kapsamında toplam 165 bin 317 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan terörle mücadele çalışmaları kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda E.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli, adli mercilerce \"Terör Örgütü Üyeliği\" ve \"Terör Amaçlı Tehdit\" suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.
