İzmir'de Narko-Kapan: Cumhuriyet Tarihinin En Kapsamlı Uyuşturucu Operasyonu

İzmir merkezli Narko-Kapan operasyonunda dijital satış ağı çökertildi; 11 ilde eş zamanlı baskınlarda 480 şüpheli yakalandı, açıklamada toplam 641 gözaltı bilgisi verildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:22
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:26
Operasyonun kapsamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, uyuşturucu tacirlerinin dijital platformlar üzerinden kurduğu satış ağı hedef alındı. Soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 14 Cumhuriyet Savcısı idaresinde, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarına yönelik geniş çaplı yürütüldü.

Dijitalleşen suç yöntemleri

Fiziki takip, adli arama ve teknik incelemeler sonucu, şüphelilerin iletişimi ve satış organizasyonunu internet tabanlı uygulamalar üzerinden yürüttüğü tespit edildi. Şüphelilerin WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi uygulamaları iletişim ve sipariş hattı olarak kullandıkları, satış taleplerini bu platformlar aracılığıyla topladıkları ve günübirlik kiralanan evler ile farklı mekanlarda dağıtım yaptıkları belirlendi. Siparişlerin alıcılara ulaştırılmasında kuryeler kullanıldığı bildirildi.

Okullar ve gençler hedefte

Operasyon bulguları, zehir tacirlerinin okul ve yurt çevrelerini özellikle hedef aldığını ortaya koydu. Şüphelilerin yaşça küçük kişilere satış yapmaya çalıştıkları, kullanıcıların ise dijital uygulamalar üzerinden bu satıcılara ulaştığı vurgulandı.

Gözaltılar ve adli süreç

Hakkında gözaltı kararı verilen 620 şüpheliden 480'i yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlara ilişkin paylaşılan veriler şu şekilde:

92 şüphelinin halihazırda farklı suçlardan cezaevinde olduğu, 48'inin Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) statüsünde bulunduğu, 67'sinin kadın olduğu belirtildi. Mahkeme tarafından 50 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Firari durumda olan 140 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler titizlikle sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı'nın açıklaması

Operasyonla ilgili bu sabah açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi: "İzmir’de Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı narkotik operasyonu olan Narko-Kapan İzmir’i gerçekleştirdik. Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narko-Kapan İzmir operasyonuna; 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik detektör köpeği katıldı. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı".

İzmir merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ve soruşturmanın seyriyle ilgili adli ve idari süreçlerin devam ettiği kaydedildi.

