Bursa İnegöl'de Tekel Bayine Tüfekli Saldırı: Cezaevi Firarisi 19 Gün Sonra Tutuklandı
Olayın ayrıntıları
Olay 30 Aralık 2025 saat 22.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Erkan A. (33), araçla geldiği ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kemal G. (66)'ye ait tekel bayine tüfekle defalarca ateş açtı.
Açılan ateşte işletme sahibi Kemal G. omzuna isabet eden saçmalarla yaralanırken, işletmede çalışan Nilgün A.(50) yaşadığı panik ve korku nedeniyle kaçarken düşüp kolundan yaralandı. Şüpheli olayın ardından geldiği araçla kaçtı.
Yakalama ve yargılama
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM ekipleri firari şüpheli Erkan A.(33)'nın yerini 19 gün sonra tespit etti. Şüpheli, Yeniceköy Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Uyuşturucu suçundan verilen 3 yıl hapis cezası da bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
