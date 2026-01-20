Kocaeli'de bıçaklı saldırı: 'Ailem var' diyen sanığa 18 yıl hapis

Sanığın son sözleri ve mahkeme kararı

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, eylemin haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek sanık Selçuk Ş.'ye 18 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 10 Aralık 2024 tarihinde Yavuz Selim Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Ateş (52) ile Selçuk Ş. arasında çıkan tartışma büyüdü ve Ateş göğsünden bıçakla yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ateş'in ölümüne ilişkin çalışmalar sonucu polis, kaçan şüpheliyi ablasının evinde yakaladı; zanlı gözaltına alınıp ifadesinin ardından tutuklandı.

Davanın son celsesinde duruşmaya tutuklu sanık ve avukatı katıldı. Savunma yapan Selçuk Ş., maktulle arkadaş olduklarını, aralarında husumet bulunmadığını belirterek olay gününü anlattı. Olay günü evde yemek yiyip alkol aldıklarını, Zafer'in ablasıyla evlenmek istediğini söylemesi üzerine ablasının kızdığını ifade etti. Bunun üzerine Zafer'in masada, 'Seni de öldürürüm, ablanı da öldürürüm' diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü.

Sanık, arbede sırasında ikisinin de elinde bıçak olduğunu, Zafer'in sofraya takılıp kendisinin elindeki bıçağın üzerine düşerek yaralandığını ve olayın kaza olduğunu savundu. Sadece bir bıçak darbesi olduğunu, öldürme kastı olsaydı daha fazla yara olacağını söyledi. Pişman olduğunu belirten sanık, maktulün iki kişiyi öldürdüğünün göz önünde bulundurulmasını talep etti ve duruşmada, 'Ölenin ailesi yoktu ancak benim ailem var. Ailesi olmayan biri kazara ölmüş olabilir ancak benim ailemin yok olmasına izin vermeyin.' ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tüm değerlendirmeler sonucunda eylemin haksız tahrik altında işlendiği kanaatine vararak sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

SANIK (ARŞİV)