Kocaeli'de bıçaklı saldırı: 'Ailem var' diyen sanığa 18 yıl hapis

Kocaeli Körfez'de Zafer Ateş'in bıçaklanarak öldürülmesi davasında sanık, 'Onun ailesi yoktu, benim ailem var' dedi; mahkeme haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis verdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:17
Kocaeli'de bıçaklı saldırı: 'Ailem var' diyen sanığa 18 yıl hapis

Kocaeli'de bıçaklı saldırı: 'Ailem var' diyen sanığa 18 yıl hapis

Sanığın son sözleri ve mahkeme kararı

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, eylemin haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek sanık Selçuk Ş.'ye 18 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 10 Aralık 2024 tarihinde Yavuz Selim Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Ateş (52) ile Selçuk Ş. arasında çıkan tartışma büyüdü ve Ateş göğsünden bıçakla yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ateş'in ölümüne ilişkin çalışmalar sonucu polis, kaçan şüpheliyi ablasının evinde yakaladı; zanlı gözaltına alınıp ifadesinin ardından tutuklandı.

Davanın son celsesinde duruşmaya tutuklu sanık ve avukatı katıldı. Savunma yapan Selçuk Ş., maktulle arkadaş olduklarını, aralarında husumet bulunmadığını belirterek olay gününü anlattı. Olay günü evde yemek yiyip alkol aldıklarını, Zafer'in ablasıyla evlenmek istediğini söylemesi üzerine ablasının kızdığını ifade etti. Bunun üzerine Zafer'in masada, 'Seni de öldürürüm, ablanı da öldürürüm' diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü.

Sanık, arbede sırasında ikisinin de elinde bıçak olduğunu, Zafer'in sofraya takılıp kendisinin elindeki bıçağın üzerine düşerek yaralandığını ve olayın kaza olduğunu savundu. Sadece bir bıçak darbesi olduğunu, öldürme kastı olsaydı daha fazla yara olacağını söyledi. Pişman olduğunu belirten sanık, maktulün iki kişiyi öldürdüğünün göz önünde bulundurulmasını talep etti ve duruşmada, 'Ölenin ailesi yoktu ancak benim ailem var. Ailesi olmayan biri kazara ölmüş olabilir ancak benim ailemin yok olmasına izin vermeyin.' ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tüm değerlendirmeler sonucunda eylemin haksız tahrik altında işlendiği kanaatine vararak sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

SANIK (ARŞİV)

SANIK (ARŞİV)

MAKTUL ZAFER ATEŞ (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Drift Paylaşımı Yapan Sürücüye Ceza ve 2 Ay Ehliyet Kısıtlaması
2
Kovancılar'da Karla Kaplı Yolda Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
3
Yanmış Araçta Ölü Bulunan Müteahhit Burak Odabaş Artvin'de Uğurlandı
4
Muğla'da FETÖ firarisi A.E. Seydikemer'de yakalandı
5
Tunceli'de Suça Geçit Yok: Kaçak Avcılara 165 bin 317 TL Ceza, E.D. Tutuklandı
6
AFAD'tan Ula'da keçi kurtarma operasyonu
7
Muş'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 12 Telefon Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları