Arhavi'de apartman dairesinde yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Artvin'in Arhavi ilçesinde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 19:23
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 19:32
Arhavi'de apartman dairesinde yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Arhavi'de apartman dairesinde yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Musazade Mahallesi'nde akşam saatlerinde panik

Artvin'in Arhavi ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan bir dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, Musazade Mahallesi'ndeki Hatinoğlu Apartmanı'nda meydana geldi.

Yangının dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı, alevlerin kısa sürede büyüyerek evi büyük ölçüde sardığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Arhavi Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu.

ARTVİN’İN ARHAVİ İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN ÜÇÜNCÜ KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE...

ARTVİN’İN ARHAVİ İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN ÜÇÜNCÜ KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLURKEN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

ARTVİN’İN ARHAVİ İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN ÜÇÜNCÜ KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları