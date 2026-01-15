Arhavi'de apartman dairesinde yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Musazade Mahallesi'nde akşam saatlerinde panik

Artvin'in Arhavi ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan bir dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, Musazade Mahallesi'ndeki Hatinoğlu Apartmanı'nda meydana geldi.

Yangının dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı, alevlerin kısa sürede büyüyerek evi büyük ölçüde sardığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Arhavi Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu.

