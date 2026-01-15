Şanlıurfa'da Jandarma 7 Ruhsatsız Silah Ele Geçirdi

Şanlıurfa'da jandarma operasyonunda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Operasyon ve bulgular

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 7 adet ruhsatsız silah ile bu silahlara ait şarjörler ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale, Viranşehir, Siverek ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yasadışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Ele geçirilen malzemeler ve soruşturma

Çalışmalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör ve 87 adet mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA’DA RUHSATSIZ 7 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ