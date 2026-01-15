Şanlıurfa'da Jandarma 7 Ruhsatsız Silah Ele Geçirdi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri Akçakale, Viranşehir, Siverek ve Haliliye'de düzenlediği çalışmalarda 7 ruhsatsız silah, şarjör ve 87 mühimmat ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 20:09
Şanlıurfa'da Jandarma 7 Ruhsatsız Silah Ele Geçirdi

Şanlıurfa'da jandarma operasyonunda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Operasyon ve bulgular

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 7 adet ruhsatsız silah ile bu silahlara ait şarjörler ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale, Viranşehir, Siverek ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yasadışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Ele geçirilen malzemeler ve soruşturma

Çalışmalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör ve 87 adet mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA’DA RUHSATSIZ 7 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA’DA RUHSATSIZ 7 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA’DA RUHSATSIZ 7 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları