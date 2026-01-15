Telabyad'da su kanalında erkek cesedi — Halil Gündüz şüphesi

Telabyad yakınlarındaki Hamam Türkmen su kanalında erkek cesedi bulundu. Güvenlik güçleri sevk edildi; cesedin 29 Aralık'taki Harran kazasında kayıp olan Halil Gündüz olabileceği üzerinde duruluyor.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 20:14
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 20:14
Suriye’nin Telabyad kentine bağlı Hamam Türkmen kasabasının yakınından geçen su kanalında bir erkek cesedi bulundu.

Kasaba sakinleri cesedi bulduktan sonra yetkililere haber verdi. Bölgeye Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri sevk edildi.

Henüz kimliği belirlenemeyen cesedin, 29 Aralıkta Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

