Ankara Beypazarı'nda Toprak Kayması: Boztepe Yolu Trafiğe Kapandı

Beypazarı-Boztepe yolu, jandarma güvenlik önlemleriyle ulaşıma kapatıldı

Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü toprak kayması meydana geldi.

Olay sonrası Beypazarı-Boztepe Yolu tamamen ulaşıma kapandı. Yolda güvenlik önlemlerini jandarma ekipleri aldı.

Mahalle sakinleri, evlerine gidebilmek için alternatif yolları kullandı.

Ankara'da toprak kayması meydana gelen yol trafiğe kapatıldı