Ankara Beypazarı'nda Toprak Kayması: Boztepe Yolu Trafiğe Kapandı
Beypazarı-Boztepe yolu, jandarma güvenlik önlemleriyle ulaşıma kapatıldı
Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü toprak kayması meydana geldi.
Olay sonrası Beypazarı-Boztepe Yolu tamamen ulaşıma kapandı. Yolda güvenlik önlemlerini jandarma ekipleri aldı.
Mahalle sakinleri, evlerine gidebilmek için alternatif yolları kullandı.
