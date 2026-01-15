Ankara Beypazarı'nda Toprak Kayması: Boztepe Yolu Trafiğe Kapandı

Ankara Beypazarı'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle Beypazarı-Boztepe Yolu jandarma tarafından trafiğe kapatıldı; mahalle sakinleri alternatif yolları kullanıyor.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 20:10
Ankara Beypazarı'nda Toprak Kayması: Boztepe Yolu Trafiğe Kapandı

Ankara Beypazarı'nda Toprak Kayması: Boztepe Yolu Trafiğe Kapandı

Beypazarı-Boztepe yolu, jandarma güvenlik önlemleriyle ulaşıma kapatıldı

Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü toprak kayması meydana geldi.

Olay sonrası Beypazarı-Boztepe Yolu tamamen ulaşıma kapandı. Yolda güvenlik önlemlerini jandarma ekipleri aldı.

Mahalle sakinleri, evlerine gidebilmek için alternatif yolları kullandı.

Ankara'da toprak kayması meydana gelen yol trafiğe kapatıldı

Ankara'da toprak kayması meydana gelen yol trafiğe kapatıldı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları