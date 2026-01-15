İzmit'te 10 Metrelik İstinat Duvarı Mimar Sinan Anadolu Lisesi Bahçesine Göçtü

İzmit Cedit Mahallesi'ndeki inşaatta 10 metrelik istinat duvarı Mimar Sinan Anadolu Lisesi bahçesine çöktü; ekipler sevk edildi, görüntüler cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 19:23
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:15
İzmit'te 10 Metrelik İstinat Duvarı Mimar Sinan Anadolu Lisesi Bahçesine Göçtü

İzmit'te 10 Metrelik İstinat Duvarı Mimar Sinan Anadolu Lisesi Bahçesine Göçtü

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesindeki bir inşaat sahasında bulunan 10 metrelik istinat duvarı, Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin bahçesine doğru çöktü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin çalıştığı bölgede bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı bir anda Mimar Sinan Anadolu Lisesinin bahçesine doğru göçtü. Duvarın okul bahçesine yıkılmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye, polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, AFAD ve zabıta ekipleri ulaştı. Bölgeye gelen İZGAZ ekipleri ise okulun spor salonuna giden doğal gaz hattını tedbiren kesti. Ekipler, çökmenin yaşandığı alanda güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Çökme anı kamerada ve soruşturma

Duvarın çökme anı, o sırada bölgede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Taş blokların lise bahçesine yığıldığı anları görüntüleyen vatandaş, "Gördüğünüz üzere komple duvar yıkıldı, kendiliğinden" dedi.

Olayla ilgili olarak yetkililer geniş çaplı inceleme başlattı ve bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE BULUNAN 10 METRELİK İSTİNAT DUVARI, MİMAR...

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE BULUNAN 10 METRELİK İSTİNAT DUVARI, MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ'NİN BAHÇESİNE DOĞRU GÖÇTÜ. DUVARIN ÇÖKME ANI ANBEAN VATANDAŞ KAMERASINA YANSIDI.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE BULUNAN 10 METRELİK İSTİNAT DUVARI, MİMAR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları