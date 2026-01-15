İzmit'te 10 Metrelik İstinat Duvarı Mimar Sinan Anadolu Lisesi Bahçesine Göçtü

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesindeki bir inşaat sahasında bulunan 10 metrelik istinat duvarı, Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin bahçesine doğru çöktü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin çalıştığı bölgede bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı bir anda Mimar Sinan Anadolu Lisesinin bahçesine doğru göçtü. Duvarın okul bahçesine yıkılmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye, polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, AFAD ve zabıta ekipleri ulaştı. Bölgeye gelen İZGAZ ekipleri ise okulun spor salonuna giden doğal gaz hattını tedbiren kesti. Ekipler, çökmenin yaşandığı alanda güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Çökme anı kamerada ve soruşturma

Duvarın çökme anı, o sırada bölgede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Taş blokların lise bahçesine yığıldığı anları görüntüleyen vatandaş, "Gördüğünüz üzere komple duvar yıkıldı, kendiliğinden" dedi.

Olayla ilgili olarak yetkililer geniş çaplı inceleme başlattı ve bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

