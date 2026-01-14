Marmaris'te Begonville Hotel Güçlendirme Çalışması Sırasında Çöktü

Marmaris’te güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel çöktü; binada kimsenin olmadığı bildirildi, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:10
Marmaris'te Begonville Hotel Güçlendirme Çalışması Sırasında Çöktü

Marmaris'te Begonville Hotel güçlendirme çalışması sırasında çöktü

Siteler Mahallesi 153 Sokak'ta korkutan olay — binada kimse yoktu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yürütülen Begonville Hotel adlı apart otel, büyük bir gürültüyle çöktü. Olay, Siteler Mahallesi 153 Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çalışma sırasında binada kimsenin olmadığı tespit edildi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yok.

Çökme ihbarının ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bina çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki vatandaşların uzaklaştırıldığı bildirildi.

Yetkililer olay yerinde inceleme yapıyor; güçlendirme çalışmasının neden çökmeye yol açtığına ilişkin teknik incelemeler ve soruşturma sürüyor.

Gelişmeler geldikçe kamuoyuna bildirilecek.

