Ankara-Eskişehir'de Tekeri Patlayan Vinç Bariyerleri Aşıp Karşı Şeride Geçti

İğciler Mahallesi, Polatlı istikameti — Can kaybı yok

Ankara-Eskişehir E-90 Karayolu'nun İğciler Mahallesi mevkiinde, Polatlı istikametine seyir halindeki bir vinçte teker patladı. Tekerin patlaması sonucu araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve karşı şeride geçti.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini koruması sayesinde vinç refüjde bulunan bariyerlere çarparak durdu ve muhtemel bir facia önlendi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kaza nedeniyle yolun her iki yönünde de kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine sevk edilen ekiplerce gerekli güvenlik önlemleri alındı ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Yapılan çalışmaların ardından vinç bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

