Arnavutköy'de Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Kamerada: 4 Yaralı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçışı sırasında kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen çarpışmada 4 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi İmrahor Mesire Alanı yolu üzerinde gerçekleşti. 34 BLB 9816 plakalı aracı kullanan Musa A., devriye görevi yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takip sırasında hızla ilerleyen araç bir süre sonra kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen, 57 AS 477 plakalı aracı kullanan Sadık A. yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yol kenarındaki çayırlık alana savruldu. Kazada yaralananlardan birinin ehliyetsiz sürücü Musa A., diğer üç yaralının ise Sadık A.'nın kullandığı araçtaki yolcular olduğu tespit edildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, polis ekiplerinin takibi, sürücünün hızla kaçma girişimi ve birkaç saniye sonra karşı şeride girerek kaza yaptığı anlar net biçimde görülüyor. Görüntülerde ayrıca çarpışma sonrası çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu ve ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığı anlar da yer alıyor.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü hakkında işlemler sürüyor.

