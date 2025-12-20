DOLAR
Kahramanmaraş’ta halı sahada kalp krizi: 47 yaşındaki oyuncu yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş’ta halı sahada maç sırasında 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu aniden yere düşerek hayatını kaybetti; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:05
Olayın ayrıntıları

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi’ndeki bir halı sahada oynanan maç sırasında, 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu aniden rahatsızlanarak yere düştü. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Tüm çabalara rağmen Ahmetoğlu kurtarılamadı ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Görüntüler güvenlik kamerasında

Halı sahanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kale önünde bulunan şahsın bir anda yere düştüğü görülüyor. O anlar, saha içindeki diğer oyuncuların müdahale çabalarıyla birlikte kaydedildi.

Olayla ilgili yetkililerce yapılan resmi bir açıklama haberde belirtildiği şekilde devam etmektedir.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

