Kahramanmaraş’ta halı sahada kalp krizi: 47 yaşındaki oyuncu yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi’ndeki bir halı sahada oynanan maç sırasında, 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu aniden rahatsızlanarak yere düştü. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Tüm çabalara rağmen Ahmetoğlu kurtarılamadı ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Görüntüler güvenlik kamerasında

Halı sahanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kale önünde bulunan şahsın bir anda yere düştüğü görülüyor. O anlar, saha içindeki diğer oyuncuların müdahale çabalarıyla birlikte kaydedildi.

Olayla ilgili yetkililerce yapılan resmi bir açıklama haberde belirtildiği şekilde devam etmektedir.

