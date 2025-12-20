DOLAR
Sadettin Saran adliyeye sevk edildi — Uyuşturucu soruşturması

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri verdi; adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:42
Sadettin Saran adliyeye sevk edildi — Uyuşturucu soruşturması

Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp'a gitti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Adli Tıp'taki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sadettin Saran adliyeye sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri vermek için Adli Tıp Kurumu'na gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

