Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp'a gitti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Adli Tıp'taki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sadettin Saran adliyeye sevk edildi.

