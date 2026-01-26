Afyonkarahisar’da Çardağa Asılan Köpeğin Ölümü: Bolvadin’de Çok Yönlü Soruşturma

Afyonkarahisar Bolvadin Dişli beldesinde çardağa asılarak öldürülen sokak köpeğiyle ilgili jandarma ve Kaymakamlık çok yönlü soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:19
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde bir parkta çardağa asılmış halde bulunan sokak köpeğinin öldürülmesi üzerine yetkili birimler harekete geçti.

Olayın Detayları

Olay, Dişli beldesindeki parkta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma süreci devam ediyor.

Bolvadin Kaymakamlığı’ndan Açıklama

"Bolvadin ilçemize bağlı Dişli beldesi sınırları içerisinde sahipsiz bir hayvana yönelik eziyet görüntülerine dair ilgili birimlerimiz ivedilikle harekete geçirilmiştir. Söz konusu olayın meydana geliş şekli ve sorumluların tespitine yönelik soruşturma süreci devam etmektedir. Sahipsiz hayvanlara yönelik her türlü kötü muamele ve şiddet eylemi suç teşkil etmekte olup, bu tür fiillere karşı gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Süreç, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle takip edilmektedir."

Jandarma inceleme başlattı; Kaymakamlık da sorumluların tespitine yönelik soruşturmanın sürdüğünü ve yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını açıkladı.

