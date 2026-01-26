Afyonkarahisar’da Çardağa Asılan Köpeğin Ölümü: Bolvadin’de Çok Yönlü Soruşturma

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde bir parkta çardağa asılmış halde bulunan sokak köpeğinin öldürülmesi üzerine yetkili birimler harekete geçti.

Olayın Detayları

Olay, Dişli beldesindeki parkta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma süreci devam ediyor.

Bolvadin Kaymakamlığı’ndan Açıklama

"Bolvadin ilçemize bağlı Dişli beldesi sınırları içerisinde sahipsiz bir hayvana yönelik eziyet görüntülerine dair ilgili birimlerimiz ivedilikle harekete geçirilmiştir. Söz konusu olayın meydana geliş şekli ve sorumluların tespitine yönelik soruşturma süreci devam etmektedir. Sahipsiz hayvanlara yönelik her türlü kötü muamele ve şiddet eylemi suç teşkil etmekte olup, bu tür fiillere karşı gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Süreç, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle takip edilmektedir."

Jandarma inceleme başlattı; Kaymakamlık da sorumluların tespitine yönelik soruşturmanın sürdüğünü ve yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını açıkladı.

AFYONKARAHİSAR'DA BİR PARKTAKİ CARDAĞA ASILAN SOKAK KÖPEĞİ VAHŞİCE KATLEDİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ BOLVADİN KAYMAKAMLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA OLAYLA İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ İNCELEME BAŞLATILDIĞI BELİRTİLDİ.