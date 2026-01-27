Eyüpsultan: İBB'ye Bağlı 'Yuvamız İstanbul' Kreşinde Darp ve İstismar İddiası

Eyüpsultan'ta İBB'ye Bağlı Kreşte İddialar ve Gece Yapılan İnceleme

Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde, çocukların darp ve istismara uğradığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma yürütülüyor.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri Kreşte Çalışma Yaptı

İddiaların ardından İstanbul Valiliğince soruşturma başlatıldı. Gece saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri kreşte detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturmada Adli Süreç

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi. Savcılık ifadesinin ardından, spor hocası olduğu belirtilen bir şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi; öğretmen olan 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Sulh ceza hakimliği, bir şüpheli hakkında çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklama kararı verdi. Diğer 3 şüpheliye ilişkin olarak adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma ve olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.

