Dalaman'da Otomobilin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Dalaman ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 9 yaşındaki B.C. bisikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.C. Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa hızla çarpması ve çocuğun metrelerce havaya savrulması yer alıyor.

