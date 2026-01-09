Arnavutköy'de Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Arnavutköy Sultan Çelebi Mehmet Caddesi'nde saat 19.20'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 23:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 23:13
Olay ve müdahale

Kaza, saat 19.20 sıralarında Arnavutköy Sultan Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir yolcu otobüsü ile aynı istikamete giden bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi ve otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı; toplam 4 kişi yaralandı.

Çarpışma sonrası otobüsteki yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve çevredeki hastanelere kaldırdı.

Hastanede tedavi gören yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapatılan yol, araçların çekilmesiyle normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

