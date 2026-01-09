Arnavutköy'de Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı — Yaralılar Var

Arnavutköy'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Kaza Sultan Çelebi Mehmet Caddesi'nde, müdahale sürüyor

Arnavutköy'de yaşanan kazada yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralılar bulunduğu bildirildi.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Arnavutköy Sultan Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan yolcu otobüsü ile aynı istikamete giden otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu, yolcuların da aralarında bulunduğu yaralılar oluştu. Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

