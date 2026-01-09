Arnavutköy'de Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı — Yaralılar Var

Arnavutköy Sultan Çelebi Mehmet Caddesi'nde saat 19.20'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; yolcuların da aralarında olduğu yaralılar var, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 20:16
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 20:16
Arnavutköy'de Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı — Yaralılar Var

Arnavutköy'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Kaza Sultan Çelebi Mehmet Caddesi'nde, müdahale sürüyor

Arnavutköy'de yaşanan kazada yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralılar bulunduğu bildirildi.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Arnavutköy Sultan Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan yolcu otobüsü ile aynı istikamete giden otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu, yolcuların da aralarında bulunduğu yaralılar oluştu. Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

Arnavutköy’de, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Arnavutköy’de, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

