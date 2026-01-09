Sarıgöl'de Su Ürünleri Denetimi: Tazelik ve Hijyen Kontrolü

Sarıgöl’de su ürünleri satış yerlerinde tazelik, hijyen ve mevzuata uygunluk denetlendi; kontroller ilçe genelinde aralıksız sürecek.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:26
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, su ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir şekilde tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak amacıyla denetimler yapıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sarıgöl Kapalı Pazar Yeri'nde su ürünleri satışı yapan esnafları denetleyerek satışa sunulan ürünlerin tazeliğini, hijyenini ve muhafaza şartlarını kontrol etti.

Denetimlerde ayrıca ürünlerin mevzuata uygunluğu da kapsamlı şekilde incelendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar konuya ilişkin olarak, "Sarıgöl ilçemizde su ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, İlçe Müdürlüğümüz ekiplerince su ürünleri perakende satış yerlerinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi.

Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek için denetimlerin ilçe genelinde sürdürüleceğini belirtti.

