Arnavutköy'te Kar Etkili: Çocuklar Beyazın Tadını Çıkardı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde lapa lapa yağan kar ilçe merkezini beyaza bürüdü; Meteoroloji uyarısı sonrası yağışın gün boyu aralıklarla sürebileceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:10
Arnavutköy'te Kar Etkili: Çocuklar Beyazın Tadını Çıkardı

Arnavutköy beyaza büründü

Çocuklar sokaklara çıkarak karın tadını çıkardı

İstanbul’da yeniden etkili olan kar yağışıyla Arnavutköy kısa sürede beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar, ilçenin yüksek kesimleri ve mahalle aralarını kaplarken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, ilçe dün gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte beyaza döndü. Öğle saatlerinde etkisini artıran kar, yerleri hızla örttü.

Kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarak fotoğraf çekti ve çocuklar sokaklarda doyasıya oynadı. Yetkililer, ilçede kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor şeklinde bilgi verdi.

Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu, karın tadını çocuklar çıkarttı

Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu, karın tadını çocuklar çıkarttı

