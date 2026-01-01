Arnavutköy'te Kar Etkili: Çocuklar Beyazın Tadını Çıkardı

Arnavutköy beyaza büründü
Çocuklar sokaklara çıkarak karın tadını çıkardı
İstanbul’da yeniden etkili olan kar yağışıyla Arnavutköy kısa sürede beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar, ilçenin yüksek kesimleri ve mahalle aralarını kaplarken, kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, ilçe dün gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte beyaza döndü. Öğle saatlerinde etkisini artıran kar, yerleri hızla örttü.
Kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarak fotoğraf çekti ve çocuklar sokaklarda doyasıya oynadı. Yetkililer, ilçede kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor şeklinde bilgi verdi.
